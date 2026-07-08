POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte

Wissen (ots) - In der Nacht von Samstag, 04.07., auf Sonntag, 05.07.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die jeweils hinteren Kennzeichenschilder von auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellten PKW. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen SU-GG174, einen VW Passat mit AK-MG120 und einen BMW 1er mit AK-EA288. Die Polizeiwache Wissen nimmt ...

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