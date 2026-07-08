Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl einer Rüttelplatte
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Montag, 06.07.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 07.07.2026, 07.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Driescheider Weg, zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Frank Feldhäuser, PHK
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