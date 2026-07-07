Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: versuchter Einbruchsdiebstahl
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Sonntag, 05.07.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 06.07.2026, 18.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Wohnhaus in Hamm (Sieg), Mühlenstraße, einzubrechen. In das Gebäude gelangten sie hierbei allerdings nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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