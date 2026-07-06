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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug

Kirchen (Sieg) (ots)

Am Freitag, 03.07., entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter"). An dem Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot E3 D war die Haftpflichtversicherungsplakette 837LAB angebracht.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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