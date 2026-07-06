Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl von Elektrokleinstfahrzeug
Kirchen (Sieg) (ots)
Am Freitag, 03.07., entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 15 und 20 Uhr ein in der Siegstraße vor einer Spielhalle abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug (sog. "E-Scooter"). An dem Fahrzeug vom Typ Segway Ninebot E3 D war die Haftpflichtversicherungsplakette 837LAB angebracht.
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