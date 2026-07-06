PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen gestohlen

Wissen (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.07., auf Sonntag, 05.07.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die jeweils hinteren Kennzeichenschilder von auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellten PKW.

Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen SU-GG174, einen VW Passat mit AK-MG120 und einen BMW 1er mit AK-EA288.

Die Polizeiwache Wissen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02742 935-0 oder per E-Mail an pwwissen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 11:46

    POL-PDNR: Elektrorollerfahrer flüchtet nach Kollision mit Fußgängerin

    Herdorf (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, wartete eine 19-jährige Frau gegen 15:20 Uhr in der Hellertalstraße auf das Eintreffen eines Linienbusses, als aus Richtung Alsdorf kommend ein auf dem Gehweg fahrender Elektrorollerfahrer (sog. "E-Scooter") beim Passieren der Bushaltestelle die Geschädigte mit dem Lenker in deren Lendenbereich traf. Durch die Kollision erlitt ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 11:25

    POL-PDNR: Positives Fazit zu Siegtal Pur 2026

    Kreis Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, fand im mittlerweile 30. Jahr die Großveranstaltung Siegtal Pur statt. Die Polizeiinspektion Betzdorf und die Polizeiwache Wissen begleiteten die Veranstaltung zwischen Niederschelderhütte und Nisterbrück mit eigenen Kräften, unterstützt durch weitere Motorrad-Streifen aus dem Präsidialbereich. Erfreulicherweise kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu spürbar ...

    mehr
  • 05.07.2026 – 10:23

    POL-PDNR: Neuwied - Diebstahl einer Baggerschaufel - Zeugensuche!

    Neuwied (ots) - In einem Zeitraum mehrerer Tage wurde in Neuwied von der Baustelle der Eisenbahnunterführung Langendorfer Straße ein hydraulisch verstellbarer Baggerlöffel entwendet. Der Löffel war an einem kleinen Bagger montiert, zum Demontieren war Werkzeug nötig. Die Demontage dürfte einige Minuten gedauert haben, außerdem dürfte zum Abtransport ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren