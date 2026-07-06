Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichen von mehreren Fahrzeugen gestohlen

Wissen (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.07., auf Sonntag, 05.07.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die jeweils hinteren Kennzeichenschilder von auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellten PKW.

Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Smart mit dem amtlichen Kennzeichen SU-GG174, einen VW Passat mit AK-MG120 und einen BMW 1er mit AK-EA288.

Die Polizeiwache Wissen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02742 935-0 oder per E-Mail an pwwissen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell