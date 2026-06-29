POL-PDNR: Diebstahl aus Wohnhaus

Friesenhagen (ots) - Der Geschädigte befuhr am Sonntag, 28.06.2026, gegen 10:50 Uhr mit seinem Transporter-Van die L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen in Richtung Friesenhagen. Zur Unfallzeit kam ihm dabei ein Wohnmobil entgegen, mit welchem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten ...

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