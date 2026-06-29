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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vier Polizisten verletzt bei Einsatz auf eskalierter Gartenparty verletzt

Schutzbach (ots)

Am Samstag, 27.06.2026, riefen Anwohner die Polizei gegen 23:30 Uhr zu einer Gartenparty in der Straße "Auf der Bühnhardt", welche offenbar eskaliert war. Demnach sollte es dort zu einer Schlägerei gekommen sein.

Eingesetzte Streifen der Polizeiinspektion Betzdorf trafen vor Ort auf einen enorm aggressiven 27-jährigen. Der Mann aus der Gemeinde Reichshof (NRW) war zuvor offenbar mit dem Gastgeber der Party aneinandergeraten, woraus eine handfeste Auseinandersetzung entstanden war. Obwohl die Auseinandersetzung durch das Eingreifen weiterer Feiernder bereits beendet worden war, ging der 27-jährige unmittelbar auf die eingesetzten Polizeikräfte los. Trotz erheblicher Widerstandshandlungen seitens des Beschuldigten, gelang es den Einsatzkräften den 27-jährigen letztendlich zu fixieren. Mit Hilfe von Unterstützungskräften der Polizeiinspektion Altenkirchen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein konnte der Beschuldigte nach einer durch die Staatsanwaltschaft Koblenz angeordneten Blutprobenentnahme dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, wo er bis zum Folgetag verblieb.

Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden vier Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Betzdorf leicht verletzt. Der Beschuldigte erlitt bereits aufgrund der vorangegangenen Auseinandersetzungen leichte Verletzungen.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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