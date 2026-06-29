Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnmobil nach Unfallflucht gesucht

Friesenhagen (ots)

Der Geschädigte befuhr am Sonntag, 28.06.2026, gegen 10:50 Uhr mit seinem Transporter-Van die L 278 zwischen Morsbach und Friesenhagen in Richtung Friesenhagen. Zur Unfallzeit kam ihm dabei ein Wohnmobil entgegen, mit welchem es zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel kam. Die Person am Steuer des Wohnmobils setze ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, obwohl zumindest an dem Fahrzeug des Geschädigten Sachschaden entstanden war.

Zu dem Wohnmobil liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

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