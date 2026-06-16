Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Etzbach (ots)

Am Montag, 15.06.2026, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 62 in der Gemarkung Etzbach ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades die B 62, aus Richtung Roth, Ortsteil Oettershagen, kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. Während eines Überholmanövers verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zur Sturz. Der Zweiradfahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Kleinkraftrad entstand Sachschaden.

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