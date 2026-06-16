POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Alsdorf (ots) - Am Montag, 15.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 17:40 Uhr in der Straße "Neuer Weg" einen 42-jährigen Kleinkraftradfahrer. Wie sich dabei herausstellte, war der Beschuldigte nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich bei dem Verkehrsteilnehmer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf Opiate und THC. Eine ...

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