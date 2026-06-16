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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss unterwegs

Alsdorf (ots)

Am Montag, 15.06.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 17:40 Uhr in der Straße "Neuer Weg" einen 42-jährigen Kleinkraftradfahrer. Wie sich dabei herausstellte, war der Beschuldigte nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich bei dem Verkehrsteilnehmer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest verlief positiv auf Opiate und THC. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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