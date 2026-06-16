Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinwirkung und mit nicht zugelassenem Pkw

Oberirsen (ots)

Am Montag, 15.06.2026, gegen 19.00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen 42-jährigen Pkw-Fahrer in Oberirsen, In der Au, einer Verkehrskontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei dem Mann der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand. Weiterhin waren an dem von ihm benutzen, nicht zugelassenen, Pkw Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug angebracht. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

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