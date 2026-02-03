PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: 18 Jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinwirkung

Mammelzen OT Hüttenhofen (ots)

Am Dienstag, 03.02.2026, gegen 16:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Mammelzen OT Hüttenhofen durch. Hierbei konnte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Er erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

