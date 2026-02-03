POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Alsdorf (ots) - Am 02.02.2026 führte eine Streife der PI Betzdorf gegen 16 Uhr in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle mit einem PKW Ford durch. Dabei ergaben sich bei der 34-jährigen Fahrzeugführerin Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Frau räumte den Konsum verschiedener, u. a. auch sog. harter Betäubungsmittel ein, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Die ...

