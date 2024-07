Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrer stürzt auf L278

Friesenhagen (ots)

Am Montag, den 01.07.2024, befuhr um 17:59 Uhr, ein Motorradfahrer die L278 von Friesenhagen in Richtung Wildbergerhütte. In der scharfen Rechtskurve, ca. 300 Meter hinter der dortigen Haarnadelkurve, verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall und rutschte quer über die Gegenfahrbahn linksseitig in die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde leichtverletzt in ein Siegener Krankenhaus verbracht. An der Maschine und der Schutzplanke entstand Sachschaden. Es waren die Feuerwehr Friesenhagen, Firstresponder und der RTW aus Waldbröl im Einsatz.

