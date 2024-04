POL-PDNR: Betrug durch sog. Abofalle

St.Katharinen (ots) - Am 26.04.24 kam es in der Anxbachstraße in Sankt Katharinen zu einer Verletzung einer Person durch einen Hundebiss. Drei Hunde sprangen zuvor über einen Zaun, hinter welchem sich der 26-jährige Geschädigte mit seinem Hund befand. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Hunden. Der Geschädigte versuchte seinen Hunde zu schützen und wurde dabei von einem der anderen Hunde in den ...

