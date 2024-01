Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Rengsdorf und Waldbreitbach

VG Rengsdorf / Waldbreitbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich um 16:00 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte und der / die Unfallverursacher/-in befuhren mit ihren Transportern in der genannten Reihenfolge die Westerwaldstraße in Richtung Bonefeld. Im Zuge eines Überholvorgangs beschädigte der / die Unfallverursacher/-in beim Wiedereinscheren den Ford Transit des Geschädigten im Bereich der Fahrzeugfront. Im Anschluss entfernte sich der / die Fahrer/- in des Transporters, vermutlich ein VW Transporter mit NR-Kennzeichen, unerlaubt von der Unfallstelle.

Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße 90 zwischen Hochscheid und Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW Ford Focus die Kreisstraße aus Richtung Waldbreitbach kommend. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung und geriet im Verlauf einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur. Es kam zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. An der Unfallstelle sind Gehäuseteile des Außenspiegels vom Fahrzeug des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin gefunden worden. Demnach dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen PKW Audi handeln.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

