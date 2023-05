Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (547) Exhibitionist aufgetreten - Festnahme eines Tatverdächtigen

Gerhardshofen (ots)

Am Donnerstag (04.05.2023) trat ein junger Mann zur Mittagszeit einer Geschädigten in Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim) in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a.d.Aisch nahmen ihn kurze Zeit später fest.

Die Geschädigte hielt sich gegen 12:30 Uhr in der Herbstwiese auf, als ihr ein junger Mann gegenübertrat. Er ließ seine Hose herunter und manipulierte vor ihr an seinem Glied. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.

An Hand der durch die Geschädigte abgegebenen Beschreibung leitete die Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch eine Fahndung nach dem Exhibitionisten ein. Wenig später trafen Beamte den Tatverdächtigen auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Nahbereich an und nahmen ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelte es sich um einen 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er konnte seinen Weg nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung fortsetzen.

Die Kriminalpolizei Ansbach leitete ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen gegen den Jugendlichen ein.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl

