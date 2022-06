Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: psychisch auffällige Person wirft Stein auf vorbei rollendes Fahrzeug

Unkel (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in Unkel, an einer Baustelle der Bruchausener Straße zu einem polizeilichen Einsatz. Ein polizeibekannter 24 jähriger Mann bepöbelte und beschimpfte vorbei fahrende Fahrzeugführer an einer Baustelle. Ein Fahrzeug bewarf er sogar mit einem Stein, wodurch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Es ergaben sich bei Sachverhaltsaufnahme deutliche Zeichen einer psychischen Störung und die Person wurde in einer Fachklinik zugeführt.

