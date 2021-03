Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Neustadt (Wied) (ots)

Am späten Sonntagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Dreischlägerstraße in Neustadt (Wied), Ot. Fernthal einen 28 - jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Polizeibeamten in der Handtasche der 26 - jährigen Beifahrerin eine geringe Menge an Betäubungsmittel. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die beiden Insassen wird nun strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

