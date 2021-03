Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus PKW

57577 Hamm/Sieg (ots)

In der Nacht zum 21.03.2021 wurde die Seitenscheibe der Fahrertüre des PKW einer 29jährigen Frau, welche sich zu Besuch in Hamm befand, mit einem unbekannten Gegenstand zertrümmert. Aus dem Innern des auf einem Parkplatz abgestellten Wagens wurde lediglich eine Flasche Wasser entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

