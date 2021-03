Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Asbach (ots)

Am Montagmorgen kontrollierten Polizeibeamte in der Hospitalstraße in Asbach einen 25 - jährigen PKW Fahrer. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrzeugführer fest. Dem Mann wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

