POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Betzdorf vom 03.01.2020

1. Schrottsammler

Tatort: 57562 Herdorf, Glockenfeld Tatzeit: 02.01.2020, 10:40 Uhr Hergang: Im rahmen der Streife bemerkte eine Funkstreifenbesatzung in der Ortslage Herdorf einen VW Transporter aus dem Ruhrgebiet, der ohne erforderliche Genehmigung Schrott einsammelte. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu und seine Ladung wurde auf der Kreisabfalldeponie in Nauroth entladen.

2. Führen eines Kfz unter Betäubungsmitteleinfluss

Tatort: 57518 Steineroth, Zum Westerwald Tatzeit: 02.01.2020, 12:35 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte an der besagten Örtlichkeit festgestellt werden, dass der 48- jährige Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf den Mann kommt nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

3. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57518 Betzdorf, Theresenstraße Tatzeit: 26.12.2020, 15:00 Uhr bis 27.12.2020, 12:00 Uhr Hergang: Eine Unfallgeschädigte meldet sich am 02.01.2020, bei der Polizei in Betzdorf und teilt mit, dass sie am besagten Tatzeitpunkt eine Beschädigung an ihrem Pkw festgestellt habe. Heute habe sie nun bemerkt, dass am Pkw des Nachbarn ebenfalls ein Unfallschaden vorhanden sei. Nach Überprüfung vor Ort kann festgestellt werden, dass beide Schadensbilder übereinstimmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kann dann festgestellt werden, das der Unfallverursacher bereits seit 3 Jahren keinen Führerschein mehr hat. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

