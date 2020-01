Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Räuber geben?

Hannover (ots)

Die Polizei sucht jetzt öffentlich mit einem Phantombild einen Räuber, der am 01.09.2019, gegen 21:30 Uhr, eine Bäckerei in der Ahornstraße (Mittelfeld) überfallen hat. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Der bislang unbekannte Mann hat bei der Tat einen Mitarbeiter in der Bäckerei bedroht und Geld gefordert.

Der Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Die Statur ist schlank mit breitem Kreuz und gebeugter Haltung. Der Täter hat ein osteuropäisches Aussehen und einen osteuropäischen Akzent. An der linken Kopfseite im Bereich der Schläfe ist ein Kreuz tätowiert. Er hat fleckige Zähne und Zahnlücken, die Haut im Gesicht ist durch Akne vernarbt. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann seine dunklen, glatten Haare als Mittelscheitel, die seitlich und hinten anrasiert waren. Von der gesuchten Person wurde ein Phantombild erstellt, mit dem die Polizei nun öffentlich fahndet.

Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Person geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /mr, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden sie hier https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4363589 (02.09.2019)

Polizeidirektion Hannover

Martin Richter

Telefon: 0511 109-1041

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

