POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 07.07.2020

Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für den 07.07.2020

- Verkehrsunfälle -

Am 07.07.2020 wurden bei der Polizeiinspektion Neuwied insgesamt sechs Verkehrsunfälle protokolliert.

Gegen 08:40 Uhr befuhr eine 53jährige Radfahrerin die Lohmannstraße in Richtung Karl-Marx-Straße, während eine 45jährige Fahrzeugführerin die vorgenannten Straßen in entgegengesetzter Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Verkehrsbeteiligten. Hierbei entstanden an den genutzten Fahrzeugen Sachschäden. Die 53jährige erlitt beim Zusammenstoß Verletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

- Verkehrsüberwachung -

Ein 35jähriger Tuningfan und sein sportlicher VW Golf wurden gegen 13:30 Uhr, in der Stettiner Straße durch die Beamten zu einer Verkehrskontrolle gebeten. Zuvor war der PKW bereits durch seine Laute Abgasanlage aufgefallen. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Abgasgeräusche nicht den zulässigen Werten entsprachen, so dass der PKW in der Folge beim TÜV vorgestellt wurde. Hier konnten Änderungen an Teilen der Abgasanlage festgestellt werden, die nicht gesetzeskonform waren. Die Fahrt wurde beendet und auch in diesem Fall ein kostenintensives Verfahren eingeleitet.

- Strafanzeigen -

Im Bereich des Friedhofes im Sohler Weg kam es gegen 10:10 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch zwischen einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und zwei weiteren Bürgern. Hintergrund war zunächst, dass der Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Bürgersteig befuhr. Im Verlauf des Streitgesprächs nahm die Situation dynamische Züge an und mündete in einer Beleidigung und einer Körperverletzung zum Nachteil der zwei Fußgänger. Der unbekannte Täter im geschätzten Alter zwischen 30-40 Jahren entfernte sich mit seinem Scooter in unbekannte Richtung. Er soll ca. 180cm groß gewesen sein und mit einer hellen Hose und einem blaugrünen Oberteil bekleidet gewesen sein. Zudem habe er einen kurzen Bart und ein insgesamt sehr gepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Im Zusammenhang mit mehreren mobilen Personenkontrollen im Stadtgebiet Neuwied konnten bei insgesamt drei Beschuldigten, im Alter von 19 - 27 Jahren jeweils geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Gegen 01:20 Uhr wurden die Beamten hiesiger Dienststelle in die Krasnaer Straße zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen gerufen. Vor Ort ergab die Überprüfung zunächst nur, dass es zu einem verbalen Streit zwischen den Beteiligten gekommen war. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich ein 22jähriger zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten. Versuche den Störer zu beruhigen verliefen ohne Erfolg. Dieser beleidigte die eingesetzten Beamten fortlaufend und versuchte zudem die Beamten körperlich anzugreifen. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Dem alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und er zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt.

