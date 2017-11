POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Betzdorf für den 15.11.2017

Kirchen (ots) - Eine Person wurde bei einem Auffahrunfall am 14.11.2017, 09:15 Uhr, in Kirchen-Wehbach leicht verletzt. Eine 18-jährige hatte mit ihrem Pkw die Koblenz-Olper-Straße aus der Ortsmitte kommend in Richtung Freudenberg befahren. An der Einmündung zur Landesstraße 280 fuhr sie auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 59-jährigen auf. Die 59-jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Betzdorf. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer fiel am 13.11.2017, 12:00 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße auf. Der Fahrzeugführer zeigte einen italienischen Führerschein vor. Bei der genaueren Prüfung des Dokumentes konnten Fälschungsmerkmale festgestellt werden. Die deutsche Fahrerlaubnis hatte der 34-jährige in der Vergangenheit abgeben müssen. Er hatte sich als Betäubungsmittelkonsument für ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erwiesen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell