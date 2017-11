POL-PDNR: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Wissen (ots) - Am Montag, den 13.11.2017, bog ein Fiat Ducato Lieferwagen gegen 18:30 Uhr in Wissen aus der Gerichtsstraße kommend nach rechts in den Richtweg ab, und fuhr dort nach dem Abbiegevorgang unmittelbar auf den Gehweg, um Waren abzuliefern. Beim Abbiegevorgang war der Lieferwagen allerdings gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen gefahren und hatte den im Boden verankerten Pfosten verbogen. Der Fahrer des Unfallwagens stieg dann aus und versuchte zunächst noch vergeblich den verbogenen Pfosten wieder gerade zu biegen, ehe er dann aber einfach davon fuhr, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Anhand der Angaben eines Unfallzeugen konnte der Unfallverursacher später über das Kennzeichen des Wagens ermittelt werden. Gegen den 68-jährigen Fahrer aus Kirchen/Sieg wird nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

