POL-PDNR: Pressemeldung der Polizei Straßenhaus vom 14.11.2017

Niederbreitbach (ots) - Am Montag, 13.11.2017 zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, wurde in der Margarethe-Flesch-Straße an einem geparkten Pkw der Außenspiegel abgefahren. Unfallverursacher dürfte ein blaumetallic-farbener Pkw gewesen sein, da ein Außenspiegelgehäuse in dieser Farbe an der Unfallstelle lag. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Asbach. Am Montag, 13.11.2017 befuhr um 10:55 ein 83-jähriger Pkw-Fahrer die L272 aus Richtung Stockhausen kommend in Richtung Germscheid. Vermutlich verlor er aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die drei Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

Isenburg. Innerhalb der letzten Tage wurden mehrere Zaunelemente der Kläranlage bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne die nötigen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rüscheid. Am Montag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:40 Uhr wurde an einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und das Haus betreten. Hinweise auch hier bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell