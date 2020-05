Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag ereignet sich ein Verkehrsunfall an einer Kreuzung in der Max-Hufschmidt-Straße. Eine 61-Jährige fährt mit ihrem Auto bei grün zeigender Ampel über die Kreuzung. Als ein 39-Jähriger, der nach Zeugenaussagen über eine rote Ampel gefahren ist, ebenfalls in die Kreuzung einfährt, kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 61-Jährige wird in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Autos entstehen erhebliche Sachschaden, weswegen sie abgeschleppt werden müssen.

