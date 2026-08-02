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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Worms - A61 Kontrollen des Ferienreiseverkehrs

A61 (ots)

Am heutigen Vormittag gerieten Wohnmobile und Gespanne mit Wohnanhängern in den Fokus der Kräfte Verkehrsdirektion Mainz und der Wasserschutzpolizei.

Gemeinsam wurde der Ferienreiseverkehr kontrolliert. Die Wasserschutzpolizei schaute sich hierbei insbesondere auf Anhängern mitgeführte Boote an, die Kräfte der Verkehrsdirektion überprüften die Ladungssicherung und die Einhaltung der Gewichte.

Insgesamt konnte eine recht positive Bilanz gezogen werden, es waren zwar 5 von 21 Fahrzeugen bzw. Gespannen überladen. Hierbei handelte es sich allerdings hauptsächlich um geringfügige Überladungen, die durch geschicktes Umladen zwischen Fahrzeug und Anhänger oder z.B. Ablassen von Wasser behoben werden konnten. Hier kamen die FahrerInnen mit einer mündlichen Verwarnung davon.

In einem Fall konnte eine Überladung eines Wohnanhängers von 27% festgestellt werden, hier musste etwas mehr um- bzw. abgeladen werden und es wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Ladungssicherung wurde lediglich in zwei Fällen bemängelt, hier fiel insbesondere eine ungesicherte Gasflasche auf. Die Ladungen konnten jeweils nachgesichert werden, sodass die Fahrt danach sicher fortgesetzt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Pressestelle

Telefon: 06732 912-0
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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