Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer mit rund 1,2 Promille auf der A61 unterwegs

A61, Rheinhessen (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, kam ein PKW-Fahrer gegen 13:45 Uhr aufgrund einer Reifenpanne auf der Autobahn in der Nähe der Anschlussstelle Bad Kreuznach zum Stillstand. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter hielt an, um den Fahrzeugführer zu unterstützen.

Bei dem 39-jährigen, in Rheinland-Pfalz wohnhaften Fahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum. Es wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der einer Blutalkoholkonzentration von rund 1,2 Promille entsprach. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.

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