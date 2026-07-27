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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Abfahrtskontrollen - Trucker müssen stehen bleiben

A 61/Stromberg (ots)

Insgesamt 35 LKW-Fahrer überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am Abend des 26.07.2026 auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost vor dem Ende des Wochenend-Fahrverbots. Bei drei Truckern wurden nach einem Atemalkoholtest Werte von ca. 2,49, 1,59 und 1,55 Promille festgestellt. Ihnen wurde die Abfahrt bis zur Nüchternheit untersagt. Bei einem weiteren Sattelzug wurden erhebliche Mängel an gleich mehreren Reifen festgestellt. Auch hier wurde die Weiterfahrt bis zum Austausch der Reifen untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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