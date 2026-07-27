Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugen nach Unfall auf der A63 gesucht

Heidesheim (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, kommt es gegen 13:42 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz, zwischen der Anschlussstelle Nieder-Olm und Klein-Winternheim, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger befährt mit seinem silbernen BMW den linken Fahrstreifen, als plötzlich ein weißer Kleinwagen vor ihm von der rechten auf die linke Spur wechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der 24-Jährige stark bremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit der rechten Seitenschutzplanke. Der weiße Kleinwagen entfernt sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter 06132-9500 zu melden.

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