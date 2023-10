Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In Baustelle verirrt

A 61 Rheinböllen (ots)

Buchstäblich "verirrt" hatte sich am 21.10.2023 gegen 09:15 Uhr eine 64-jährige Fahrerin eines PKW in der Großbaustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West. Die Dame geriet kurz vor der Rastanlage in Fahrtrichtung Ludwigshafen in den Baustellenbereich und fand nicht zurück auf die Hauptfahrbahn. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim lotste die 64-Jährige zurück auf die A 61, wo sie ihre Fahrt fortsetzten konnte.

