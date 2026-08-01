PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeieinsatz nach Betreten eines fremden Hauses

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach zu einem versuchten Eindringen in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 54-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, über eine offenbar nicht vollständig verschlossene Haustür, das Wohnhaus einer Familie. Die 29-jährige Bewohnerin bemerkte den Unbekannten sofort, forderte ihn lautstark auf, das Haus zu verlassen, und alarmierte ihren im Obergeschoss befindlichen 31-jährigen Ehemann. Dieser begab sich unverzüglich zur Haustür und verhinderte durch den Einsatz körperlicher Gewalt das weitere Eindringen des Mannes. Der 54-Jährige stürzte anschließend vor dem Anwesen zu Boden und blieb dort bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte liegen. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann verletzt vor dem Wohnhaus an. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und musste zunächst medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Da sich der Mann auch im weiteren Verlauf des Einsatzes nicht beruhigen ließ und weiterhin ein aggressives Verhalten zeigte, wurde er nach Abschluss der medizinischen Behandlung zur Verhinderung weiterer Störungen in Polizeigewahrsam genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu den Hausbewohnern keinerlei persönliche Beziehung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls beziehungsweise Hausfriedensbruchs dauern an. Die Rechtmäßigkeit des Handelns des Hausbewohners wird ebenfalls im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 20:23

    POL-PDKH: Verkehrsunfall - Vollsperrung des Neupfälzer Wegs in 55442 Stromberg

    Bad Kreuznach (ots) - Am Freitag, den 31.07.2026 ereignete sich um 14.12 Uhr ein Verkehrsunfall in 55442 Stromberg im Neupfälzer Weg. Die Fahrerin eines PKW befuhr den Neupfälzer Weg in Fahrtrichtung Schindeldorf. In Höhe des Panorama-Bads kam sie auf gerader Strecke vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte aufgrund des ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 13:59

    POL-PDKH: Sperrung und Verkehrsbeeinträchtigung der B41 aufgrund Verkehrsunfall

    Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 07.25 Uhr ereignete sich auf der B41 in Fahrtrichtung BAB 61 aus Fahrtrichtung Bad Sobernheim kommend ein Verkehrsunfall. Auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn wollte die Verkehrsunfallverursacherin mit ihrem PKW einen auf der rechten Richtungsfahrbahn befindlichen PKW überholen. Hierbei übersah sie den ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 20:10

    POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Ablenkung - Senior fährt auf Begrenzungsmauer

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2026, kam es gegen 13:50 Uhr im Einmündungsbereich Am Römerkastell / Gensinger Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Am Römerkastell aus Richtung Planiger Straße kommend und wollte nach rechts in die Gensinger Straße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren