Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeieinsatz nach Betreten eines fremden Hauses

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach zu einem versuchten Eindringen in ein Wohnhaus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 54-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, über eine offenbar nicht vollständig verschlossene Haustür, das Wohnhaus einer Familie. Die 29-jährige Bewohnerin bemerkte den Unbekannten sofort, forderte ihn lautstark auf, das Haus zu verlassen, und alarmierte ihren im Obergeschoss befindlichen 31-jährigen Ehemann. Dieser begab sich unverzüglich zur Haustür und verhinderte durch den Einsatz körperlicher Gewalt das weitere Eindringen des Mannes. Der 54-Jährige stürzte anschließend vor dem Anwesen zu Boden und blieb dort bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte liegen. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann verletzt vor dem Wohnhaus an. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss und musste zunächst medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Da sich der Mann auch im weiteren Verlauf des Einsatzes nicht beruhigen ließ und weiterhin ein aggressives Verhalten zeigte, wurde er nach Abschluss der medizinischen Behandlung zur Verhinderung weiterer Störungen in Polizeigewahrsam genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand zu den Hausbewohnern keinerlei persönliche Beziehung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls beziehungsweise Hausfriedensbruchs dauern an. Die Rechtmäßigkeit des Handelns des Hausbewohners wird ebenfalls im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell