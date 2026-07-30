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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Sperrung und Verkehrsbeeinträchtigung der B41 aufgrund Verkehrsunfall

Bad Kreuznach (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 07.25 Uhr ereignete sich auf der B41 in Fahrtrichtung BAB 61 aus Fahrtrichtung Bad Sobernheim kommend ein Verkehrsunfall. Auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn wollte die Verkehrsunfallverursacherin mit ihrem PKW einen auf der rechten Richtungsfahrbahn befindlichen PKW überholen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten PKW, der sich bereits auf der linken Richtungsfahrbahn befand und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge verletzten sich beide Unfallbeteiligte leicht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle nahm eine Stunde Zeit in Anspruch und musste für diesen Zeitraum voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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