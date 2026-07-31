PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall - Vollsperrung des Neupfälzer Wegs in 55442 Stromberg

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026 ereignete sich um 14.12 Uhr ein Verkehrsunfall in 55442 Stromberg im Neupfälzer Weg. Die Fahrerin eines PKW befuhr den Neupfälzer Weg in Fahrtrichtung Schindeldorf. In Höhe des Panorama-Bads kam sie auf gerader Strecke vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin konnte aufgrund des Unfallschadens am PKW nicht eigenständig ihr Fahrzeug verlassen und musste mittels Feuerwehr aus dem PKW gerettet werden. Der PKW der Marke Audi wurde mittels Abschleppdienst aus dem Graben gezogen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Es konnten keine Anhaltspunkte erlangt werden, dass die Fahrzeugführerin fahruntüchtig ist. Hierfür musste die Straße für eine Dauer von 1,5 Stunden voll gesperrt werden, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Kreuznach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Kreuznach
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 13:59

    POL-PDKH: Sperrung und Verkehrsbeeinträchtigung der B41 aufgrund Verkehrsunfall

    Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 30.07.2026 gegen 07.25 Uhr ereignete sich auf der B41 in Fahrtrichtung BAB 61 aus Fahrtrichtung Bad Sobernheim kommend ein Verkehrsunfall. Auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn wollte die Verkehrsunfallverursacherin mit ihrem PKW einen auf der rechten Richtungsfahrbahn befindlichen PKW überholen. Hierbei übersah sie den ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 20:10

    POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Ablenkung - Senior fährt auf Begrenzungsmauer

    Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 29.07.2026, kam es gegen 13:50 Uhr im Einmündungsbereich Am Römerkastell / Gensinger Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Am Römerkastell aus Richtung Planiger Straße kommend und wollte nach rechts in die Gensinger Straße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 20:05

    POL-PDKH: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und drei Fußgängern

    Bad Kreuznach (ots) - Am Montag, den 27.07.2026, kam es gegen 15:36 Uhr im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuzung Wilhelmstraße/Salinenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und drei Fußgängern. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Radfahrer die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hochstraße und missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren