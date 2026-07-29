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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Ablenkung - Senior fährt auf Begrenzungsmauer

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 29.07.2026, kam es gegen 13:50 Uhr im Einmündungsbereich Am Römerkastell / Gensinger Straße in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall.

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Am Römerkastell aus Richtung Planiger Straße kommend und wollte nach rechts in die Gensinger Straße einbiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ sich der Fahrzeugführer während des Abbiegevorgangs von einer Gruppe Radfahrender ablenken, die auf dem baulich getrennten Radweg unterwegs war. In der Folge kollidierte der Pkw mit der Begrenzungsmauer zwischen Fahrbahn und Radweg und rutschte über mehrere Meter auf dieser entlang, bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden im Bereich des Unterbodens. Zudem wurde die Begrenzungsmauer beschädigt. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Mauer gehoben werden. Während der Bergungsarbeiten war der Einmündungsbereich für etwa 20 Minuten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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