Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schlangenlinien auf der B41 - Fahrer mit 2 Promille gestoppt.

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, meldete gegen 00:18 Uhr ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Pkw auf der Bundesstraße 41 bei Bad Kreuznach. Das betreffende Fahrzeug konnte kurze Zeit später durch eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in der Rüdesheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem Fahrzeugführer stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Zudem räumte der Fahrer den Konsum alkoholischer Getränke vor Fahrtantritt ein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

