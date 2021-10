Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Die PI Bad Kreuznach kontrolliert in Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst der Stadt Bad Kreuznach und Vertretern des ADFC und der Rad-AG Fahrradfahrer in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach - Bosenheimer Straße (ots)

Am 13.10.2021 ab 14:00 Uhr wurde durch acht Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach eine Kontrollstelle in der Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach eingerichtet. Zielrichtung hierbei war die Kontrolle von Fahrradfahrer*innen.

Es wurden im Rahmen der ca. 1,5-stündigen Kontrolltätigkeit insgesamt ca. 25 Fahrradfahrer*innen, sowie mehrere PKWs kontrolliert. Hierbei konnten mehrere Verstöße aufgrund der Benutzung des Radwegs in falscher Fahrtrichtung, sowie aufgrund der Nutzung der Fahrbahn trotz eines nutzungspflichtigen Radwegs festgestellt werden. In Zusammenarbeit mit den Vertretern des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club), sowie der Rad-AG Bad Kreuznach wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche durchgeführt, welche von den meisten Fahrradfahrer*innen gut angenommen wurden. Bezüglich der Verkehrssicherheit der kontrollierten Fahrräder ergaben sich keine größeren Auffälligkeiten. An der Kontrollstelle nahmen neben den Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach auch zwei Mitarbeiter des Vollzugsdienstes der Stadtverwaltung Bad Kreuznach teil.

