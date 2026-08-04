Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Polizei warnt vor Gelegenheitstaten: Täter nutzt offenbar offenstehende Fenster und Türen aus

Alzey (ots)

Seit Mittwoch, 29.07.2026, kam es in Alzey bislang zu vier gleichgelagerten Eigentumsdelikten, bei denen sich ein bislang unbekannter Täter jeweils über offenstehende oder unverschlossene Fenster bzw. Türen Zugang zu Wohnungen, Gebäuden oder Einrichtungen verschaffte.

In allen Fällen nutzte der Täter offenbar günstige Gelegenheiten aus, ohne gewaltsam in die jeweiligen Objekte eindringen zu müssen. Vor dem Hintergrund der aktuellen sommerlichen Temperaturen ist davon auszugehen, dass insbesondere zum Lüften offenstehende Fenster und Türen für solche Taten ausgenutzt werden können. Zuletzt kam es am Dienstag, 04.08.2026, im Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 07:15 Uhr, zu einer weiteren Tat, bei der der Täter vermutlich im Schutz der Dunkelheit in eine Wohnung gelangte.

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger daher um erhöhte Aufmerksamkeit. Gerade in den warmen Sommernächten gilt:

- Lassen Sie frei zugängliche Fenster, Balkon- und Terrassentüren möglichst nicht unbeaufsichtigt offenstehen.

- Schließen Sie Fenster und Türen insbesondere bei Abwesenheit, in der Nacht oder beim Schlafen, wenn diese von außen leicht erreichbar sind.

- Bedenken Sie: Auch gekippte Fenster können von Tätern als Einstiegsmöglichkeit genutzt werden.

- Achten Sie in Mehrfamilienhäusern und Gemeinschaftsunterkünften darauf, dass Haus-, Neben- und Zugangstüren nicht offenstehen.

- Melden Sie verdächtige Personen, die sich auffällig an Häusern, Türen oder Fenstern aufhalten, umgehend der Polizei.

Die Kriminalinspektion Worms, Kommissariat 45 in Alzey, hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten.

Zeugen gesucht:

Wer seit dem 29.07.2026 in Alzey verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms, Kommissariat 45 Alzey, unter 06731 911-2641 oder per E-Mail an KIWorms.K45.Alzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt auch die Polizeiinspektion Alzey unter 06731 911-0 entgegen.

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