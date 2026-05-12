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POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 11-Jährigen und 14-Jährigen

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 11-Jährigen und 14-Jährigen
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Worms (ots)

Seit Montag, 11.05.2026, werden die beiden in Kirchheimbolanden wohnenden "Robin G." und "Kai-Uwe B." vermisst. Sie verließen am Montag, 11.05.2026 gegen 15:00 Uhr ihre Unterkunft in Kirchheimbolanden und wurden sodann nicht mehr gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in einer hilflosen Lage befinden.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnten sie nicht aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Beschreibung der Vermissten:

01: 14 Jahre - ca.1,60m groß - kurze hellblonde Haare - Brille - blaues T-Shirt - beige Hose 02: 11 Jahre - ca. 1,55m groß - kurze rote Haare - blaue Jeans - schwarzer Pullover - Bauchtasche

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06352 - 9110 an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung der Bilder der vermissten Personen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, die veröffentlichten Bilder zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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