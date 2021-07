Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Worms (ots)

Kurze Wege hatten die Beamten gestern, als um kurz nach 23:30 Uhr, unmittelbar vor der Polizeidienststelle in der Hagenstraße, ein Rollerfahrer gegen das Heck eines PKW prallte. Der 21-jährige Fahrer eines BMW musste am Kreisverkehr Römerstraße verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 19-jährige Rollerfahrer bemerkte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch den Aufprall entstand Sachschaden am PKW, der auf ca. 3000 Euro beziffert wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem Zweiradfahrer ergab 0,72 Promille. Zudem war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

