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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kradfahrer mit 186 km/h geblitzt

Meckel (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, 19.14 Uhr, wurde ein Kradfahrer auf der B 51, Gemarkung Meckel, Richtung Trier, bei zulässigen 100 km/h durch einen Blitzer-Anhänger mit 186 km/h netto gemessen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Zentrale Verkehrsdienste
Zur Polizeischule
54516 Wittlich-Wengerohr
Telefon: 06571 9152-0
E-Mail: pdwittlich.zvd@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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