POL-PPTR: Kradfahrer mit 186 km/h geblitzt
Meckel (ots)
Am Dienstag, 21.07.2026, 19.14 Uhr, wurde ein Kradfahrer auf der B 51, Gemarkung Meckel, Richtung Trier, bei zulässigen 100 km/h durch einen Blitzer-Anhänger mit 186 km/h netto gemessen. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.
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