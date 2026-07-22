Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessung - mit 112 km/h innerorts unterwegs

Giesdorf (ots)

Am Dienstag, 21.07.2026, führten die Zentralen Verkehrsdienste eine Geschwindigkeitsmessung auf der L5 (Hauptstraße) innerhalb der Ortslage Giesdorf durch. In einer Zeit von ca. drei Stunden fuhren 533 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. Das Messgerät löste bei 54 Geschwindigkeitsüberschreitungen aus, so dass 10 % der Fahrzeuge zu schnell waren. Gegenüber 42 Fahrzeugführer*innen wird ein Verwarnungsgeld- und gegen 10 ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Fahrern droht ein Fahrverbot. Der schnellste Pkw wurde mit 112 km/h (nach Toleranzabzug) gemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell