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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vermisste tot aufgefunden

Trier (ots)

Am Sonntagmittag, 19. Juli 2026, meldete eine Mutter ihre 29-jährige Tochter bei der Polizeiinspektion Trier als vermisst. Nach ersten Ermittlungen und Suchmaßnahmen öffneten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schließlich die Tür zur Wohnung der vermissten Frau in der Nordallee, wo sie die 29-Jährige verstorben auffanden.

Die Frau wies Verletzungen auf, die den Verdacht eines Tötungsdelikts begründen. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Todesursache, den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren. Nähere Angaben hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Nordallee gemacht haben oder sonstige Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43900 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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