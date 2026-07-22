POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 31. Kalenderwoche

Trier (ots) - Seit 16. Mai 2026 wurde eine 15-Jährige aus Irsch vermisst. Gestern Nachmittag, am Donnerstag, 16. Juli, tauchte die Jugendliche wohlbehalten wieder auf. Wir bedanken uns für die zahlreich eingegangenen Hinweise und bei allen Hinweisgebern. Die weiteren Informationen und das Foto der Vermissten auf unserer Website wurden gelöscht. Dritte werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen, insbesondere Fotos und ...

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