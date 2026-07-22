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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 31. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 31. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 27. Juli:

B50, Zeltingen-Rachtig; B419, Helfant

Dienstag, 28. Juli:

B51, Weinsheim; B53, Ehrang

Mittwoch, 29. Juli:

B418, Langsur; B257, Irrel; L47, Osann-Monzel

Donnerstag, 30. Juli:

G0, Bitburg; L55, Wittlich-Dorf

Freitag, 31. Juli::

B257, Niederstedem; A1, Fell; B257, Hörschhausen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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