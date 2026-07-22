POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 31. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 31. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 27. Juli:
B50, Zeltingen-Rachtig; B419, Helfant
Dienstag, 28. Juli:
B51, Weinsheim; B53, Ehrang
Mittwoch, 29. Juli:
B418, Langsur; B257, Irrel; L47, Osann-Monzel
Donnerstag, 30. Juli:
G0, Bitburg; L55, Wittlich-Dorf
Freitag, 31. Juli::
B257, Niederstedem; A1, Fell; B257, Hörschhausen
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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