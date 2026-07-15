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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 30. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 30. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 20. Juli:

A602, Trier-Kürenz; B327, Thalfang; Dauwelshausen

Dienstag, 21. Juli:

K134, Konz; L91, Horperath; B53, Briedel; L5, Giesdorf

Mittwoch, 22. Juli:

Wittlich-Wengerohr; L145, Ruwer-Maximin

Donnerstag, 23. Juli:

B53, Traben-Trarbach; Schweich

Freitag, 24. Juli::

B257, Hörschhausen; L141, Wittlich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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