POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 30. Kalenderwoche

Konz / Irsch / Region (ots) - Am Montag, dem 13. Juli, versuchten sog. Call-Center-Betrüger in der Region, unter anderem in Konz und Irsch (Saar), ihre Opfer zur Herausgabe von Geld oder Sachwerten zu bewegen. In mindestens zwei Fällen waren sie dabei auch erfolgreich. Sowohl in der Scharzenbergstraße in Konz als auch in der Zerfer Straße in Irsch übergaben die Geschädigten am gestrigen Nachmittag Schmuck und ...

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