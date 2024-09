Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchdiebstahl in Entsorgungsfirma

Trier (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich am Sonntag, den 15. September, zwischen 6:15 Uhr und 7 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Firmengebäude der Firma Steil Entsorgung in der Metternichstraße verschafft. Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter nach möglichem Diebesgut durchsucht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Die beiden männlichen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

-schwarzer Pullover oder Jacke

-lange, dunkle Hose

-dunkle Sneaker mit weißer Sohle

-Mütze

-Mundschutz im Gesicht

Tatverdächtiger 2:

- dunkler Pullover oder Jacke mit großem Ausdruck im oberen Rückenbereich

- dunkle Kapuze über dem Kopf - eventuell dunkle Basecap darunter

- Jeans

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell