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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Im Zeitraum Samstag, 18.07.2026 20:15 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026 00:15 Uhr kam es in der Granastraße Konz zu einer Verkehrsunfallflucht durch bisher unbekannten Täter. Bei einem in Höhe der "Saar-Obermosel-Touristik" am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schillerstraße geparkten dunkelblauen PKW VW Passat wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich ist der Schaden beim Vorbeifahren durch bisher unbekanntes Fahrzeug entstanden. An dem genannten Wochenende fand das Konzer Heimat- und Weinfest im Nahbereich statt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Töllner, POK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de



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Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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