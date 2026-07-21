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POL-PDTR: Brand einer Getreidefläche in Thalfang

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Thalfang (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, wurde gegen 14:57 Uhr durch mehrere Personen ein großflächiger Brand einer Ackerfläche an der B327 gegenüber dem Berghof in Thalfang gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass eine Fläche von ca. vier Hektar in Flammen stand. Der Brand drohte anfänglich auf den angrenzenden Wald überzugehen. Durch sofort eingeleitete Löscharbeiten der umliegenden freiwilligen Feuerwehren sowie der tatkräftigen Unterstützungsarbeiten durch die umliegenden Landwirte, wurde der Brand kontrolliert bekämpft und schließlich gelöscht.

Es wird von einem Sachschaden in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro ausgegangen. Eine Person wurde zwecks medizinischer Abklärung einer möglichen Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu Verkehrsbehinderungen oder einer Gefahr der umliegenden Bevölkerung kam es im Rahmen des Einsatzgeschehens nicht.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an der zuvor auf dem Feld genutzten Heuballenpresse ausgelöst worden sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Die freiwilligen Feuerwehren Thalfang, Bäsch, Immert, Morbach, Malborn und Heidenburg waren mit 51 Kräften im Einsatz. Die Polizeiinspektion Morbach begleitete den Einsatz mit einer Funkstreifenwagenbesatzung.

Bei den Kräften der Feuerwehren sowie den hilfsbereiten umliegenden Landwirten - welche die Feuerwehrkräfte mit dem Umgraben des Erdreichs und der Eingrenzung der Brandfläche tatkräftig unterstützten - wird sich für die professionelle und schnelle Einsatzabwicklung bedankt.

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